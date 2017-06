Sp.a dient wetsvoorstel in om kinderen gratis naar dokter te laten gaan

kv

Sp.a-parlementslid Karin Jiroflée dient een wetsvoorstel in om het remgeld voor kinderen en jongeren te schrappen. De partij wil ook de derdebetalersregeling invoeren voor die doelgroep. "Door het bezoek kosteloos te maken, vermijd je duurdere behandelingen", zegt Jiroflée in De Zondag.

Sp.a baseert zich op Europees onderzoek waaruit blijkt dat 900.000 Belgen een bezoek aan de huisarts uitstellen om financiële redenen. "Eén op vier kleuters raadpleegt zelfs nooit een arts", aldus Jiroflée. "Dat is onaanvaardbaar voor een welvarende regio als de onze. Vandaar dat wij een wetsvoorstel indienen om het remgeld voor -18-jarigen te schrappen. Dat zal drempelverlagend werken. Kinderen en jongeren mogen niet het slachtoffer worden van onnodige financiële drempels."



Jiroflée wil tevens de derdebetalersregeling invoeren voor diezelfde doelgroep. "We willen al langer komaf maken met dat systeem waarbij je eerst voorschiet en nadien, bij het binnenbrengen van het briefje, het grootste deel terugkrijgt."



Volgens sp.a zou deze maatregel maximaal 9 miljoen euro kosten. "Dat zijn peanuts in vergelijking met de 900 miljoen euro die minister Maggie De Block (Open Vld) bespaart op de gezondheidszorg", aldus Jiroflée. "Bovendien zorgt het kosteloos maken van een bezoekje aan de huisarts dat duurdere behandelingen op lange termijn worden vermeden."