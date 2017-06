100 vierkante meter vegetatie weggebrand door droogte

Door: Bart Boterman

17/06/17 - 17u57 Bron: Eigen berichtgeving

De aanhoudende droogte en de warme temperaturen hebben ervoor gezorgd dat afgelopen middag een honderdtal vierkante meter vegetatie wegbrandde in de velden in Beauvoorde bij Veurne.

"Het ging om uitgedroogd riet op een moeilijk te bereiken plaats, afgelegen in de velden. Wellicht is de droogte en warmte verantwoordelijk voor het ontstaan van het vuur, gezien er op die plaats geen passage is", vertelt kapitein Rik Breem van de brandweer van Veurne.



De buitenbrand bevond zich in de buurt van de Ieperse Steenweg. De pompiers blusten het vuur en voorkwamen dat meer vegetatie wegbrandde. Door de hitte en droogte is het erg opletten voor brand.