Drie zwaargewonden na ongeval in Heusden

Door: Jürgen Eeckhout

17/06/17 - 18u27 Bron: Eigen berichtgeving

© Jurgen Eeckhout.

Drie mensen zijn met zware verwondingen afgevoerd na een verkeersongeval in de Magerstraat in Heusden. Op een kaarsrechte baan botsten een Mini en een Tesla op elkaar. Door de klap werd de Mini weggeslingerd tegen een boom.



De politie vermoedt dat de Mini rechtsomkeer probeerde te maken. Net op dat moment wilde de Tesla Model S inhalen. Hierdoor ramde de elektrische wagen de Mini vol in de flank en belandde die tegen een boom.



De bestuurder van de Tesla bleef ongedeerd. De drie inzittenden van de Mini, alledrie jongemannen, moesten met zware verwondingen maar zonder levensgevaar naar het ziekenhuis.