Extreme verkeersagressie: taxichauffeur gaat na botsing verhaal halen maar moet dan springen voor zijn leven

Door: Sander Bral

17/06/17 - 18u31 Bron: Eigen berichtgeving

De inrit van de Waaslandtunnel © Foto Klaas De Scheirder.

Linkeroever Afgelopen nacht vreesde een taxichauffeur voor zijn leven toen hij meermaals opzettelijk werd aangereden. Zelfs toen hij uit zijn wagen stapte, werd hij opnieuw aangereden en reed hij even mee op de motorkap van zijn belager. Als bij wonder kwam de taxichauffeur er zonder kleerscheuren vanaf. De brutale automobilist met Nederlandse nummerplaat pleegde daarna vluchtmisdrijf.

Het was rond één uur vannacht wanneer een 36-jarige taxichauffeur uit Lier langs achteren werd aangereden door een bestelwagen in de Waaslandtunnel richting Linkeroever (Antwerpen).



Na die eerste botsing reed de bestelwagen de taxi voorbij om vervolgens hard op de remmen te drukken. De taxi moest daarop naar links uitwijken om een tweede botsing te voorkomen. De bestelwagen liet het daar niet bij en ging dan langs de zijkant in de aanval en raakte de taxi in de rechterflank. Eenmaal uit de tunnel kwamen beide voertuigen tot stilstand op de Charles De Costerlaan in Linkeroever.



De taxichauffeur stapte uit zijn wagen om verhaal te halen bij de bestuurder van de bestelwagen. Maar die reed de taxichauffeur aan waardoor die op de motorkap van de bestelwagen moest springen om niet overreden te worden. Het slachtoffer greep zich stevig vast aan de motorkap en reed een heel stuk mee op de bestelwagen.