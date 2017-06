Zware garagebrand in Sint-Jans-Molenbeek

Door: redactie

17/06/17 - 16u10 Bron: vtmnieuws.be

© vmma.

video

Deze middag heeft een zware brand gewoed in een garage langs de Nijverheidskaai in Sint-Jans-Molenbeek. Dat meldt de Brusselse brandweer. Het vuur in de garage, waar verschillende wagens stonden, brak kort voor de middag uit en kende een snelle uitbreiding.



De brandweer kwam met vier bluswagens ter plaatse om het vuur te bestrijden en heeft de brand intussen onder controle. Gewonden vielen er niet en de buurt moest ook niet geëvacueerd worden.



De schade aan de garage en de wagens is wel aanzienlijk. Over de oorzaak van de brand bestaat nog geen duidelijkheid.