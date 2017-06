Armand De Decker neemt ontslag als burgemeester

Door: redactie

17/06/17 - 14u54 Bron: Belga

© photo news.

Ukkel

Armand De Decker (MR) heeft ontslag genomen als burgemeester van de Brusselse gemeente Ukkel. Dat heeft een woordvoerder van de Franstalige liberalen bekendgemaakt.



Olivier Maingain, de voorzitter van de partij DéFI, had in een interview met Le Soir om het ontslag gevraagd van De Decker. Die is in opspraak gekomen in het Kazachgate-schandaal.