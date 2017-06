Armand De Decker neemt ontslag als burgemeester

Door: redactie

Armand De Decker (MR) heeft ontslag genomen als burgemeester van de Brusselse gemeente Ukkel. Dat heeft een woordvoerder van de Franstalige liberalen bekendgemaakt.

De Decker bevestigde het nieuws even later zelf in een persbericht. Hij wil naar eigen zeggen door zijn ontslag de 'sereniteit bewaren' in het belang van zijn gemeente. Hij verwijst naar het 'ondraaglijke klimaat' dat was ontstaan rond het Kazachgate-dossier.



Hij herhaalt geen enkele rol te hebben gespeeld in het ontstaan van de afkoopwet. "Ik blijf sereen en met vol vertrouwen in de instellingen en de justitie van ons land", aldus Armand De Decker.



Olivier Maingain, de voorzitter van de partij DéFI, had in een interview met Le Soir om het ontslag gevraagd van De Decker.