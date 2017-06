Uitbraak van schurft in Tielts rusthuis

Valentijn Dumoulein

Tielt In woonzorgcentrum Deken Darras in het West-Vlaamse Tielt zijn twee gevallen van schurft ontdekt. Een bewoner en een personeelslid raakten begin deze week besmet met de besmettelijke huidaandoening. Alle 180 inwoners,150 medewerkers en 25 vrijwilligers krijgen preventieve medicatie.

Schurft is bij een vroege behandeling vrij onschuldig. Mogelijke gevolgen zijn een geïrriteerde of ontstoken huid door het vele krabben. Het is wel erg besmettelijk. Je kan het onder meer krijgen door gedeelde kleren en beddengoed.



"De besmetting werd vermoedelijk overgedragen door een bezoeker van een inwoner op een van onze vier afdelingen", vertelt OCMW-voorzitster Pascale Baert. "Na advies van onze raadgevende arts en een dermatoloog werd beslist een actieplan uit te werken. Het geluk bij dit ongeluk is dat het om een schurftvariant gaat die zich alleen via langdurig lichamelijk contact, beddengoed of kleren verspreid en niet via de lucht." Lees ook Opnieuw twee nieuwe besmettingen vogelgriep ontdekt

"Er is ook een incubatietijd van twee weken, waardoor we nu wat tijd hebben om de nodige maatregelen te nemen", gaat ze verder. "We laten dit weekend een speciaal medicijn uit Nederland komen en iedereen zal dat maandagavond toegediend krijgen."



Beddengoed

Daarna wordt alle beddengoed ververst en wacht iedereen een douche. Het woonzorgcentrum laat ook extra diepvriezers en linnen aanrukken zodat het mogelijke infectiehaarden preventief in de kiem kan smoren. De hele operatie kost het rusthuis 10.000 euro. "Maar de volksgezondheid is dat geld waard", aldus de OCMW-voorzitster. "We nemen geen halve maatregelen."