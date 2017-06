Overvolle Sint-Victorkerk voor begrafenisplechtigheid overleden verpleegster

Door: LSI

17/06/17 - 14u27 Bron: Eigen berichtgeving

Proven In een overvolle Sint-Victorkerk in Proven, Poperinge is massaal afscheid genomen van Anja Cools (46). De voorzitster van de vrouwenvereniging KVLV in het dorp kwam vorige maandag om het leven bij een verkeersongeval langs de Couthoflaan.