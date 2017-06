Door: redactie

Niet in alle recreatiedomeinen en zwemplassen kan dit weekend al gezwommen worden. Als dat wel kan, blijft het aantal zwemzones dat open is beperkt. Er is namelijk een tekort aan redders. Vaak zijn dat jobstudenten, maar die zitten nu in de blokperiode.