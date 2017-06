Mandatenkadaster Brussel gepubliceerd met fouten: "Weinig vertrouwen wekkend"

Door: TDV

17/06/17 - 14u03 Bron: De Morgen

Brussels burgemeester Philippe Close © photo news.

Voor het eerst wordt het Brusselse bestuurlijke kluwen zichtbaar via het nieuwe kadaster van Brusselse mandaten van burgemeester Philippe Close. Het heeft als doel om transparantie bieden over het Brusselse bestuur. Maar opvallend: de lijst blijkt niet helemaal te kloppen.

Via een kadaster van de betaalde en niet-betaalde mandaten van alle gemeentelijke mandatarissen in de stad wordt het Brusselse bestuurlijke kluwen zichtbaar. Tweehonderd structuren met bijna 1.400 postjes, zo is te zien. Het toont nogmaals hoe complex Brussel in elkaar zit.



Het kadaster is er onder toedoen van de nieuwe Brusselse burgemeester Philippe Close (PS) en zijn eerste schepen Alain Courtois (MR), en past in een grootschalige transparantieoperatie.



Ook op de website van Els Ampe, fractievoorzitter voor Open Vld in het Brussels Parlement, is het kadaster terug te vinden. "Een stad mag niets verbergen voor haar bevolking", klinkt het op haar website. "Transparantie moet de norm zijn. Ik ben blij dat ik ben blijven onderhandelen, want wat ik tien jaar geleden voorstelde is nu eindelijk in de maak: een stad waarin alle mandaten en vergoedingen voor iedereen bekend zijn", aldus nog Ampe.