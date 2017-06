De Wever: "Nu hebben sp.a en Groen plots allemaal niks gezien en stappen ze zelf proper uit het modderbad"

Door: redactie

17/06/17 - 13u24 Bron: Eigen berichtgeving, VTM Nieuws

© VTM NIEUWS.

video Voor het eerst reageert N-VA-voorzitter Bart De Wever op de Brusselse graaicultuuraffaires. De wildgroei aan Brusselse instellingen voedt wantoestanden en daarom moet het aantal politieke mandaten halveren, zegt De Wever aan VTM NIEUWS.

Hij haalt ook uit naar de sp.a die mee verantwoordelijk zou zijn voor het systeem. "Het moet mij van het hart dat het een wrang gevoel geeft. "Sp.a en Groen zijn partijen die altijd in meerderheden hebben geprobeerd te zitten en op sommige niveaus ook nog altijd inzitten. En nu hebben die plots niks gezien en stappen ze uit het modderbad en zijn ze zelf helemaal proper. Dat stemt mij wrang."



"Het politieke graaien en cumuleren in Brussel komen mede door een wildgroei aan mandaten en besturen", vindt De Wever. De partij N-VA wil in haar confederale plannen het politiek personeel in Brussel drastisch verminderen, minstens 500 van de 1.100 mandaten zouden dan geschrapt worden. Maar op korte termijn moeten de 19 Brusselse gemeenten fuseren, zegt De Wever.



"In het confederalisme was het Brussels waterhoofd al lang leeggepompt, de fusie van Vlaanderen en Antwerpen is al lang doorgevoerd. Maar laat ons eerlijk zijn, in Brussel is er een Franstalige meerderheid en als zij het niet willen, dan zal het ook niet gebeuren."