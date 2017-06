Door: redactie

"Voor de outro van het nummer 'De Zji' hebben de mannen van Ertebrekers me zelf gebeld om daar op mee te doen. Ik ben zo trots dat ik dat heb mogen doen", vertelde Maaike Cafmeyer aan Kris Wauters in Zot Gedraaid. "Ik had eigenlijk nooit gedacht dat het nummer zo een succes ging worden. Ik heb dat bij Flip Kowlier thuis in zo'n soort van veredelde kamer in één keer opgenomen en dat was meteen goed. Nadien plakt Flip daar gewoon die song over en klaar. Wat een kunde!"