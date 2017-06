E40 richting Brussel gedeeltelijk versperd na ongeval in Kraainem

Freya De Coster

17/06/17 - 11u53 Bron: Eigen berichtgeving, Belga

Door een verkeersongeval ter hoogte van Kraainem is de E40 Luik-Brussel gedeeltelijk versperd. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum. Er vond een kop-staartaanrijding plaats tussen een vrachtwagen en een personenwagen, zegt de federale politie. Er is sprake van verschillende gewonden.

De snelweg was een half uurtje volledig versperd, maar rond 11.25 uur werd de linkerrijstrook vrijgegeven.



Wie naar Brussel moet, kan ook omrijden via het knooppunt Sint-Stevens-Woluwe, de buitenring en de A201 (langs de NAVO).



Het ongeval gebeurde rond 10u30 vanochtend. Toen reed een vrachtwagen in op een personenwagen, waarbij 6 personen gewond raakten. De hulpdiensten en brandweer kwamen ter plaatse om de passagiers te bevrijden.