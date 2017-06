"Je was mama's rots in de branding": familie en vrienden nemen afscheid van Glenn (15) die uit het leven stapte na pesterijen

TVDN

17/06/17 - 13u58 Bron: Eigen berichtgeving

© TVDN.

video In een overvolle Sint-Gertrudiskerk in Appelterre, een deelgemeente van Ninove, is afscheid genomen van Glenn D.C. (15). De tiener stapte maandagavond uit het leven na een zoveelste pesterij met een naaktfoto. Onder meer de ouders van Glenn namen het woord. "Glennie, we hadden je nog zo veel willen vragen. Je was mama's rots in de branding. Onze kampioen", klonk het.

Ongeveer 450 vrienden, familieleden en sympathisanten woonden de plechtigheid bij. Onder meer de schooldirectie van het Sint-Aloysiuscollege in Ninove en leden van thaiboksvereniging Sandu Gym waren aanwezig, de sportclub waar Glenn sinds enkele maanden actief was. Die laatsten droegen ook de kist, waarop een paar zwarte bokshandschoenen lagen.



Tijdens de uitvaartplechtigheid richtte de pastoor zich tot de jongeren. "Geniet van je jeugd. Speel, maak plezier of ruzie, maar leer relativeren"



Indiaantje

Amber, de vriendin van Glenn, vertelde over het laatste weekend. "We hadden zo veel plezier samen. Je noemde me indiaantje omwille van het topje dat ik droeg. Mijn liefste schat, rust zacht." Lees ook 700 kaarsjes voor Glenn (15) die maandag uit het leven stapte

Dood door sms: vrouw (20) die haar vriendje overtuigde om zelfmoord te plegen schuldig bevonden

Nederlandse tiener (16) overleden na wurgspel