Familie en vrienden nemen afscheid van Glenn (15) die uit het leven stapte na pesterijen

17/06/17 - 11u58 Bron: Eigen berichtgeving

video In een overvolle Sint-Gertrudiskerk in Appelterre, een deelgemeente van Ninove, wordt op dit moment afscheid genomen van Glenn D.C. (15). De tiener stapte maandagavond uit het leven na een zoveelste pesterij met een naaktfoto.

Honderden jongeren, vrienden, familieleden en sympathisanten uit heel het land wonen de plechtigheid bij. Ook de leden en trainers van Sandu Gym, de sportclub waar Glenn sinds enkele maanden actief was, en zijn klasgenoten zijn aanwezig.

Gisteravond werd ook al een wake gehouden voor de jongen, waaraan een 700-tal mensen deelnam. Die vond plaats aan het station op een boogscheut van waar de tiener afgelopen maandag uit het leven stapte. Dat gebeurde kort na publicatie van een naaktfoto, waar een onbekende Glenn's naam onder had gezet. De wake was hartverscheurend en lokte heel wat emoties uit bij zowel jong als oud.



Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site zelfmoord1813.