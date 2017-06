Veiling eerste praatpalen levert bijna 25.000 euro op voor goede doel

KVDS

17/06/17 - 11u26 Bron: Belga

© Twitter/Ben Weyts.

De veiling van 25 oranje praatpalen die jarenlang langs de Vlaamse autosnelwegen stonden, heeft 24.580 euro opgebracht. Het geld gaat integraal naar de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK). Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) overhandigde in Affligem de eerste praatpaal aan een koper.

De voorbije weken werden 25 van de 1.350 praatpalen die eind januari buiten dienst werden gesteld, geveild. Er werd 436 keer geboden, met als hoogste bod eentje van 1.250 euro. Dat leverde in totaal 24.580 euro op, of gemiddeld 983 euro per paal.