Olivier Maingain vraagt ontslag Armand De Decker in Ukkel

17/06/17 - 11u08 Bron: Belga

Olivier Maingain, de voorzitter van de partij DéFI, vraagt in Le Soir om het ontslag van Armand De Decker, de MR-burgemeester van de Brusselse gemeente Ukkel. "Nu de rol van De Decker in het Kazachtgate-schandaal steeds duidelijker wordt, kan ik als voorzitter van een partij die gelinkt is aan die meerderheid, niet toestaan dat de zaken onveranderd blijven", aldus Maingain.