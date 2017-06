Tieners sporen zelf man op die hen probeerde aan te randen en gaan naar politie

BBO/SDVO

Ichtegem Het lijkt erop dat de politie de identiteit kent van de man die woensdag in Ichtegem twee minderjarige meisjes oneerbare voorstellen deed op straat. De meisjes van 15 en 16 jaar, die aangesproken werden in de Westkerkestraat in Eernegem en op de Torhoutbaan in Ichtegem, herkenden de man op Facebook en stapten met de informatie naar de politie.

Amy C. (15) fietste woensdagnamiddag rond 14.30 uur in de Westkerkestraat in de richting van Westkerke. Aan de kerk van Eernegem kwam een andere fietser achter haar rijden. "Het was een dertiger met een opvallend oranje T-shirt van de KLJ aan", vertelt haar moeder. "Hij riep Amy of hij haar iets mocht vragen."



Het meisje negeerde de man aanvankelijk, maar een kilometer verder kwam hij plots naast haar rijden. "Niet toevallig op een stuk waar amper huizen staan. De man vroeg aan mijn dochter hoe oud ze was. Ze vertelde haar leeftijd en plots kwam de vraag of ze een centje wilde bijverdienen. Snel daarna vroeg hij haar om seks met hem te hebben."



Gsm

Amy nam haar gsm en belde de vriend met wie ze even later had afgesproken. "Dat was haar geluk", gaat haar mama verder. "Die fietser reed weg toen hij de jongen in de verte zag afkomen."



Klacht

Het meisje diende een klacht in bij de politie Kouter. "Amy lijkt nu pas te beseffen wat er haar overkomen is. Ze durft niet meer alleen naar buiten te gaan en wil steeds iemand bij zich hebben. Drie kwartier eerder zou de kerel vanuit een grijze Peugeot hetzelfde geprobeerd hebben bij een meisje in Ichtegem", klinkt het nog.