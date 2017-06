Vrachtwagen verliest 500 liter mazout in Wilsele

Door: Kim Aerts

17/06/17

Op de Aarschotsesteenweg in Wilsele heeft een vrachtwagen vanochtend omstreeks 7.30 uur 500 liter mazout verloren. De vrachtwagenbestuurder raakte met zijn tientonner een rioolputdeksel dat omhoog kwam en een gat in de mazouttank sloeg.



De vrachtwagen was net volgetankt waardoor er bijna 500 liter op het wegdek terechtkwam. De brandweer van Leuven heeft de bijstand van de Civiele Bescherming gevraagd om het oliespoor van zo'n 250 meter op te ruimen. Er zal nog een tijdje hinder zijn.