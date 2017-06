2.400 fietsers beklimmen vandaag Mont Ventoux in het wiel van jarige Eddy Merckx

Bewerkt door: jv

17/06/17 - 07u48

Op en rond de Mont Ventoux nemen vandaag/zaterdag 2.400 fietsers deel aan het grootste fietsevenement op de legendarische berg. De massaklim is de apotheose van Mon Ventoux®, de beweegcampagne waarmee sportorganisatie Sporta sinds 2005 meer dan 25.000 Belgen op weg zette naar een gezondere levensstijl.

In de 13de editie kunnen de deelnemers kiezen uit vier verschillende uitdagingen: de Ventourist, de Memorial Tom Simpson, de Cannibalette en de Cannibale. Bij de deelnemers dit jaar zijn onder meer financieel expert Paul d'Hoore, Vlaams minister van Sport Philippe Muyters, ex-wereldkampioene judo Gella Vandecaveye, ex-wereldkampioen veldrijden Bart Wellens, Unizo-topman Karel Van Eetvelt, maar ook de wielericonen Eddy Merckx, die op 17 juni zijn 72ste verjaardag viert, en Raymond Poulidor. Die laatste brengt ook zijn schoonzoon Adri van der Poel en kleinzonen Mathieu en David van der poel mee naar de Mont Ventoux.



Vijftig jaar geleden overleed de Britse renner en ex-wereldkampioen Tom Simpson op de Ventoux. Dat wordt in deze editie herdacht door de organisatie, samen met dochter Joanne. Om 9 uur fietsen een 150-tal wielerliefhebbers in peloton eenmalig de laatste rit van Simpson. Zijn dochter Joanne leidt het wielerpeloton vanuit Bédoin de berg op. Bij het Tom Simpson-monument zal elke deelnemer een anjer neergeleggen.



De gemiddelde leeftijd van de deelnemers dit jaar is 45 jaar. De oudste deelnemer is 81 jaar, de jongste 19. De organisatie voorziet voor de bevoorrading 33.050 koeken, 5.338 bananen, 3.675 sinaasappels, 15.960 liter water en 6.650 liter sportdrank. Voor de medische begeleiding zijn er 4 artsen, 22 verpleegkundigen, 9 voertuigen en 3 verpleegunits.



Deelnemers per uitdaging: Memorial Tom Simpson (169), Ventourist (876), Cannibale (914), Cannibalette (414).