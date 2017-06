Minister van Defensie vraagt meer geld voor zijn leger

Bewerkt door: jv

De federale regering maakt 51 miljoen extra vrij voor Defensie. Voor defensieminister Steven Vandeput (N-VA) volstaat dat evenwel niet, zegt hij in een interview met Het Nieuwsblad.

De beslissing om extra geld voor het leger vrij te maken, komt er drie weken na het bezoek van de Amerikaanse president Donald Trump aan ons land en diens uithaal naar onze beperkte defensie-uitgaven.



"We blijven op het niveau van 2016, in de plaats van verder te zakken zoals voorzien", zegt Vandeput (N-VA). 23 miljoen komt van een verschuiving uit andere posten, 28 miljoen euro is vers geld dat wordt vrijgemaakt. Dat moet onder meer dienen voor de verlenging van de missie van de F-16's in Syrië en Irak.



Dat extra budget volstaat echter niet, aldus Vandeput, die nog meer geld eist voor zijn departement. "De mensen hebben schrik dat er een oorlog komt. Ze weten ook dat veiligheid geld kost", stelt hij. Het is volgens de minister dan ook "tijd om weer te gaan investeren in Defensie". Bedragen wil Vandeput voorlopig niet noemen.