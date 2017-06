Ja, we rijden echt zo slecht

JOOST BOLLE

17/06/17 - 06u29

© thinkstock.

Rijdt de Belg echt zo slecht met de auto? Ja. Of liever: ons doorsnee rijgedrag is verkeerd. De attitude waarmee we achter het stuur zitten is vaak hopeloos fout. Tien voorbeelden van wat we weleens doen en waarvan we niet beseffen dat we onszelf of anderen in gevaar brengen. Je herkent jezelf in geen enkele van de tien punten? Dan ben je goed bezig. Anders is er ruimte voor verbetering. Lees en denk na.

1 smartphonen achter het stuur Het is verboden maar je ziet het nog vaak. Jongeren, oudere bestuurders, vrachtwagenchauffeurs: maakt niet uit. Er valt geen lijn te trekken in het profiel van de 'overtreder'. Onlangs zelfs een jongedame die een selfie nam.



Even de cijfers erbij? Om op je smartphone een nummer in te tikken, heb je gemiddeld 7 seconden nodig. Bij een snelheid van 120 km per uur leg je in die tijd een slordige 230 meter af. Meer dan twee voetbalvelden. Een sms'je sturen? Gemiddeld 10 seconden, goed voor zowat 330 meter rijden. Selfie? Gemiddeld 15 seconden of 500 meter. Een halve kilometer!



Het mag duidelijk zijn: met de smartphone in je hand kan je nooit tijdig reageren op wat er in het verkeer voor je gebeurt.



Lees ook Knaap (16) vlucht ladderzat voor politie in mama's auto: "Ik drink niet meer sindsdien"

Doodlopende straat plots parking voor 14 auto's: "Gedaan met rustig buitenspelen"

Belg wordt steeds vaker betrapt met rijden onder invloed van drugs

2 Andere weggebruikers imiteren Een veelgemaakte fout. Heeft te maken met concentratie. Je ziet een andere autobestuurder iets doen, iets dat je terecht beschouwt als normaal rijgedrag, en je doet spontaan hetzelfde. Ervan uitgaand dat het ook in jouw geval 'normaal' rijgedrag is. Voorbeeld? Je staat aan het verkeerslicht, het is rood. Je staat rechts. Er is geen verkeer dat uit de straat rechts komt. Je ziet de auto links van jou vertrekken. Hij zal immers links inslaan. Je vertrekt ook. Waarom? Je denkt: 'Het is groen. Rijden maar.' Maar het groen is alleen voor het verkeer dat links inslaat. Wat heb je fout gedaan? Je hebt rijgedrag gekopieerd en niet gedubbelcheckt of het ook voor jou wel 'groen' was.