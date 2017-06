Sp.a wil sanctie die pijn doet: "Bevries alle zitpenningen"

SVEN SPOORMAKERS

17/06/17 - 05u00

Sp.a-voorzitter John Crombez © BELGA.

Geen zitpenningen of vergoedingen voor bestuurders van Brusselse gemeentelijke vzw's meer betalen, tot de cumuls en vergoedingen voor politici in kaart zijn gebracht. Dat probeert sp.a nu in de 19 Brusselse gemeenten door te drukken.

Een bewarende maatregel, dat wil sp.a vanaf maandag in de 19 Brusselse gemeenten laten stemmen. Dat zou betekenen dat zolang de Brusselse parlementaire onderzoekscommissie zich over de affaires à la Samusocial en de Keukens van Brussel buigt alle zitpenningen en vergoedingen voor politici-bestuurders van vzw's worden bevroren. Dat blijkt uit een interne nota van de Vlaamse socialisten die onze redactie gisteren kon inkijken.



Sp.a-voorzitter John Crombez bevestigt het plan. "Dat iedereen die nu schande spreekt, maar eens bewijst dat ze méér willen doen dan alleen maar práten over veranderen, en over stoppen met die praktijken."



Ook Open Vld, die met Els Ampe nog in het Brusselse schepencollege zit, chargeert tegen de wantoestanden in Brussel. Aftredend burgemeester Yvan Mayeur (PS) moet zich verontschuldigen, vindt haar voorzitter Gwendolyn Rutten. Maar vooral: hij moet de vergoedingen die hij opstreek, terugbetalen. "Hij zou dat uit zichzelf moeten doen, als teken dat hij beseft dat ze fout waren", zei Rutten gisteren in 'De Afspraak op Vrijdag' op Canvas.



"Elke dag komt er een paar 100.000 euro bij, in vzw's waar niemand precies van wist dat er een besloten bureau bovenop de raad van bestuur bestond en dat de vergoedingen zo hoog waren," zegt Crombez.