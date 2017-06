700 kaarsjes voor Glenn (15) die maandag uit het leven stapte

Tim Van Damme

16/06/17 - 23u13 Bron: Eigen berichtgeving

NINOVE In Appelterre, een deelgemeente van Ninove, hebben zo'n 700 personen deze avond de wake ter nagedachtenis van Glenn D.C. (15) bijgewoond. Die vond plaats op het station op een boogscheut van waar de tiener afgelopen maandag uit het leven stapte. Dat gebeurde kort na publicatie van een naaktfoto, waar een onbekende Glenn's naam onder had gezet. De wake was hartverscheurend en lokte heel wat emoties uit bij zowel jong als oud.

"Dit heeft Glenn niet verdiend. Niemand verdient het om gepest te worden", klinkt het unaniem. Naast ongeloof heerst er ook haat. Verschillende tieners zinnen op wraak en zien de dader(s) het liefst onder de grond. De lokale politie van Ninove en Securail zetten dan ook personeel in burger en in uniform in om de veiligheid te garanderen. Infrabel legde het treinverkeer een lokale snelheidsbeperking op.



Toch verliep de wake rustig. Stipt om 21 uur hield de voorzitter van de Gezinsbond van Appelterre een korte toespraak. Daarin riep hij op tot een minuut stilte en legde hij uit hoe de wake zou verlopen.



Heel wat mensen zochten steun bij elkaar terwijl ze in een lange rij aan het perron stonden te wachten. Met een kaarsje of bloemen in de hand, mocht het publiek in kleine groepjes het perron betreden om Glenn te eren.