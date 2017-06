Motorrijder (40) schuift uit en crasht op tegenligger: slachtoffer sterft ter plaatse

Dirk Van Gorp

16/06/17 - 23u48

© Vanderveken.

In de Leistraat in Lichtaart is vanavond rond 21.00 uur een motorrijder verongelukt. Het betreft een 40-jarige man uit Kasterlee. De motorrijder reed met hoge snelheid het centrum van de gemeente in, maar misrekende zich, schoof onderuit en knalde op een tegenligger. Hij is ter plaatse overleden.