Rutten: "Mayeur en Peraïta moeten toegeven dat ze fout waren en geld terugbetalen"

Door: AS

16/06/17 - 21u31

Gwendolyn Rutten in 'De Afspraak op Vrijdag'. © VRT.

Yvan Mayeur en Pascale Peraïta zijn hun kiezers en de burgers verontschuldigingen verschuldigd. Dat zegt Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten, die vindt dat het duo de riante zitpenningen die ze opstreken bij daklozenorganisatie Samusocial moeten terugbetalen.

"Je moet van ik weet niet welke planeet komen om het normaal te vinden dat je 200.000 euro verdient om bij te klussen in een daklozenmaatschappij"

In 'De Afspraak op Vrijdag' blikte Rutten samen met presentator Ivan De Vadder en andere gasten terug op de politieke week. Die werd geplaagd door het ene na het andere schandaal rond de Brusselse PS en het kluwen van vzw's die de partij oprichtte.



"Wat er naar boven komt, is schandalig. Ik was heel erg onaangenaam verrast." Dat Yvan Mayeur en Pascale Peraïta grote bedragen opstreken via riante zitpenningen bij Samusocial, kan er bij de voorzitster niet in. "Je moet van ik weet niet welke planeet komen om het normaal te vinden dat je 200.000 euro verdient om bij te klussen in een daklozenmaatschappij."