Overpelt en Neerpelt op weg naar fusie

Door: Birger Vandael

16/06/17 - 21u19 Bron: Eigen berichtgeving

Een nieuwe fusiegemeente lijkt in de maak. In Overpelt en Neerpelt is er immers het voornemen om te fusioneren. Het voorstel zal op de extra gemeenteraadszittingen van maandag 26 juni voorgelegd worden. De fusie is pas een feit na een definitieve beslissing die voor het einde van het jaar moet ondertekend worden. Het is de bedoeling dat de gemeente op 1 januari 2019 van start zal kunnen gaan. De gemeente zal meer dan 32.000 inwoners tellen en de tweede fusie in Noord-Limburg zijn. Enkele gemeenten verder worden Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek immers op dezelfde dag 'Oudsbergen'.

Jaak Fransen (CD&V), burgemeester van Overpelt: "We werken al jarenlang goed samen, al was er af en toe een tegenvaller. Ik denk dat slechts weinig besturen kunnen spreken van zo'n goede band. Nu hebben we het momentum genomen en besloten dat we het moeten doen. Die zin klonk de afgelopen weken dan ook vaak. We hebben de voorbije weken alle voorbereidingen getroffen voor de principiële beslissing en gaan alle mensen betrekken bij het verhaal."



In januari besloten Neerpelt en Overpelt om samen met Hamont-Achel een onderzoek te starten naar een mogelijke fusie. Professor Ackaert van Universiteit Hasselt ging aan de slag, maar midden mei liet Theo Schuurmans (CD&V), burgemeester van Hamont-Achel, weten dat zijn stad de fusiegesprekken zou verlaten. "Na het uitstappen van Hamont-Achel hebben we elkaar bijna perfect gevonden. We concludeerden dat we deze kans niet nog eens mochten laten schieten. Onze nazaten mogen na tientallen jaren niet vaststellen dat we een fout hebben gemaakt. Alle elementen wijzen nu op een zeer goede beslissing."



Ook in Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek loopt een gelijkaardig verhaal. Fransen zag zijn collega uit Meeuwen-Gruitrode Lode Ceyssens (CD&V) vandaag al twee keer. "Toen werd de fusie wel eens besproken. Bij hen was het voor heel wat mensen een verrassing, terwijl het nieuws van de fusie in onze gemeenten door velen werd verwacht. Ook de sceptici proberen we nu te overtuigen."



Ook Raf Drieskens (CD&V), burgemeester van Neerpelt, is min of meer opgelucht dat de kogel door de kerk is. "Ik wil wel nog respect tonen voor de gemeenteraad en niet voor mijn beurt spreken. Alles loopt stap voor stap. Op basis van wat de fracties in onze raad gezegd hebben, verwacht ik echter geen problemen meer." Wat de naam van de nieuwe fusiegemeente wordt, is nu nog niet duidelijk. "We weten ook nog niet of we dit via een referendum gaan laten kiezen. Die beslissing is voor later", is Drieskens duidelijk.