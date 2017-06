Marine Le Pen heeft haar anonieme dekmantel op Twitter opgeblazen

Door: redactie

16/06/17 - 20u57 Bron: Belga

De Franse politica Marine Le Pen. © epa.

Marine Le Pen, de voorzitster van het extreemrechtse Front National, gebruikt op Twitter een anonieme account met het pseudoniem Anne Lalanne. De Franse media speculeren hier al jaren over en nu heeft de Franse zender FranceInfo het bewijs in handen.

Le Pen heeft altijd ontkend dat ze achter het pseudoniem van Anne Lalanne zat. Nochtans waren er aanwijzingen zat: Anne is haar tweede naam en Lalanne de naam van haar moeder. Bovendien staan in het adres (@enimar68) ook het anagram van Marine en haar geboortejaar.



Marine Le Pen heeft zich vrijdag zelf verraden, door verkeerdelijk een mail te sturen van dit adres, zegt FranceInfo.



De Twitter-account van Anne Lalanne wordt sinds 2013 gebruikt door de FN-voorzitster om zich vrij te uiten op sociale media. Vaak gaat het om retweets van partijleden of om aanvallen op politieke tegenstanders.