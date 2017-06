Door: redactie

De Vlaamse regering heeft een investeerder voor de Ford-site in Genk gevonden. "De procedure voor de toewijzing van de terreinen zit nu in de finale fase, met nog één grote private logistieke speler in de laatste ronde", klinkt het in een persbericht. Volgens de ambities van de Vlaamse regering zou het nieuwe project bijna 1.000 jobs moeten opleveren. De investeerder zou bouwfirma Machiels zijn.