Opnieuw twee nieuwe besmettingen vogelgriep ontdekt

Bewerkt door: ADN

16/06/17 - 18u55 Bron: Belga

Archiefbeeld. © belga.

Er zijn weer twee nieuwe besmettingen met vogelgriep ontdekt in België. Het vogelgriepvirus H5N8 werd aangetroffen bij een pluimveehandelaar in Menen (West-Vlaanderen) en een hobbyhouder in Ath (Henegouwen). Dat meldt het federaal voedselagentschap FAVV.

Sinds 1 juni is het virus zo in totaal op acht plaatsen aangetroffen in ons land. Bijna allemaal zijn ze gelinkt aan markten. Het FAVV vraagt daarom iedereen die onlangs pluimvee op een markt kocht om waakzaam te zijn en een dierenarts te raadplegen zodra de vogels ziek worden of plots sterven.



Rond het bedrijf in Menen worden een beschermingsgebied met een straal van 3 km en een toezichtsgebied met een straal van 10 km afgebakend. In Ath gaat het om een tijdelijke bufferzone met een straal van 3 kilometer. In deze zones is alle vervoer van pluimvee, andere vogels en broedeieren verboden. Ook moet al het pluimvee in die getroffen zone binnen worden gevoederd. Elke inwoner die binnen die zones pluimvee of andere vogels heeft, wordt gevraagd om binnen de 72 uur aan de burgemeester te melden hoeveel en welke dieren hij houdt.



In de rest van het land worden geen nieuwe maatregelen opgelegd. Zoals eerder deze week beslist, blijft de verkoop van pluimvee en vogels op openbare markten wel verboden, net als alle verzamelingen met pluimvee.