

16/06/17 - 18u05



Europe speelt vanavond op de Mainstage van Graspop. Aangezien wij al sinds deze morgen met 'tutututu' van The Final Countdown in ons hoofd zitten, gingen we met At The Festivals de wei op om even te kijken hoe goed de festivalganger op Graspop met deze instant classic in zijn hoofd zat... Redelijk hard, blijkbaar. Redelijk vals, ook.