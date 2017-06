Steeds minder mensen kunnen gezondheidszorg betalen

MV

16/06/17 - 18u00 Bron: Belga

Gezondheidszorg wordt voor steeds meer patiënten onbetaalbaar, zo blijkt uit de balans die het UZ Brussel opmaakte voor 2016. Het ziekenhuis ziet een simpele reden: de stijging van de levensduur. Er is ook positief nieuws, want er is een kortere behandeling gevonden voor de genezing van huidkanker.

"Het ligt voornamelijk aan de stijging van de levensduur", stelt Edgard Eeckman, woordvoerder van het UZ Brussel. "Voor een aantal mensen is een gezondheidsprobleem een onvoorzien probleem en ook een onvermijdelijk probleem." Ondanks verschillende betalingsmogelijkheden en wettelijke regelingen is het voor sommigen moeilijk of zelfs onmogelijk om hun ziekenhuisfactuur te betalen.



Voor de 402.456 verzonden facturen moest het UZ in 2016 bijna 30.000 betalingsherinneringen sturen. Ruim de helft daarvan blijft zelfs na een tweede herinnering via aangetekend schrijven onbetaald.



Toch probeert het UZ Brussel voor elke patiënt een geschikte oplossing te vinden. Zo werden in 2016 in totaal 3.432 afbetalingsplannen afgesloten, waarvan 1.539 in onderling overleg met de patiënt (tegenover 1.800 in 2015) en 1.893 via collectieve schuldenregeling (tegenover 1.657 in 2015).



Het UZ Brussel komt ook met positief nieuws over vorig jaar, want een onderzoek dat werd geleid door dr. Yanina Jansen en prof. Bart Neyns toont aan dat de behandeling van een melanoom via immunotherapie, op één jaar voor een genezing kan zorgen. En dat zonder hogere kans op herval in het daaropvolgende jaar.