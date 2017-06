Dorpje al wekenlang geteisterd door de geur van rotte vis en dit is de oorzaak

Door: redactie

16/06/17 - 17u48 Bron: VTM Nieuws

© Thinkstock.

Niel Een slechte lading slib, dat is de oorzaak van de geurhinder waar de inwoners van Niel als sinds april mee moeten leven. Gisteren was de overlast zo erg dat burgemeester Tom De Vries de milieu-inspectie en de politie heeft ingeschakeld, meldt VTM NIEUWS.

Het probleem ligt in het slibverwerkingsbedrijf DEC in het industrieterrein van Puurst, vlakbij de grens met Niel. Het bedrijf ontving begin dit jaar een slechte lading slib van ongeveer 200 ton. Al snel begon het goedje de geur van rotte vis te verspreiden, toen besloot DEC de aanvoer ervan stop te zetten. De wind dreef de geur richting de huizen van Niel, wat leidde tot heel wat klachten van inwoners.



Daarom besloot het bedrijf gisteren het slib met vrachtwagens te verwijderen, wat de geurhinder nog erger heeft gemaakt. De stank was gisteren niet meer te harden. Tom De Vries stuurde er de politie op af. 's avonds heeft het bedrijf de werkzaamheden stilgelegd. Samen met de burgemeester werd besloten om het laatste deel van het slib te verwijderen als het frisser is en de wind gunstiger staat.