Gratis veerdienst verbindt vanaf 1 juli de Antwerpse linker- en rechteroever

16/06/17

De veerdienst aan het Antwerpse Steen maakt 58 jaar na zijn stopzetting een tijdelijke comeback. Om de bereikbaarheid van linker- en rechteroever zoveel mogelijk te garanderen tijdens de renovatiewerken aan de voetgangerstunnel, wordt opnieuw een tijdelijke gratis veerdienst in het leven geroepen. Vanaf 1 juli vaart de overzetboot 'Schelde' uit, meldt de stad Antwerpen.

De oude veerdienst werd in 1959 stopgezet door de ingebruikname van de Sint-Annatunnel, beter gekend als de voetgangerstunnel, en de Waaslandtunnel. Door de nakende renovatie van de liften van de voetgangerstunnel werd beslist om opnieuw een veerdienst in te richten. Want met een gemiddelde van veertig personen per vijf minuten die gebruik maken van de tunnel, zouden de werken een extra belasting op de verkeersstromen in Antwerpen met zich meebrengen.



Hoewel de start van de werken nog niet voor meteen is - pas begin 2018 moet er een aannemer aangesteld zijn - vaart de overzetboot al vanaf 1 juli tussen de steiger aan het Frederik Van Eedenplein op Linkeroever en het ponton aan het Steen op de rechter Schelde-oever.



"Op mijn vraag is de start van de veerdienst vervroegd zodat de Antwerpenaren nu al kunnen genieten van vervoer over het water. We maakten bij het Havenbedrijf mensen vrij om deze veerdienst mee te bemannen en betalen daarnaast ook de operationele kost om het veer tijdens de zomermaanden te laten uitvaren", zegt Havenschepen Marc Van Peel.



De inbreng van het Havenbedrijf bedraagt ongeveer 330.000 euro, die van de Vlaamse overheid 900.000 euro. Voetgangers, fietsers en rolstoelgebruikers kunnen gratis van de veerdienst gebruik maken. De liften van de voetgangerstunnel moeten in het voorjaar van 2019 volledig gerenoveerd zijn. Tot dan zal het veer, met een capaciteit van 200 passagiers, in dienst blijven.



Op weekdagen vaart de 'Schelde' van 7.15 tot 18.45 uur, tijdens het weekend en op feestdagen van 10.15 tot 21.45 uur, telkens met een onderbreking tussen 13 en 13.30 uur.