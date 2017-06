Politie pakt vier jongeren op met nepwapens in Antwerpen

Door: redactie

De lokale politie van Antwerpen heeft gisteravond vier jongeren opgepakt met nepwapens die op het eerste gezicht niet te onderscheiden waren van echte. Ze hadden ook nog een mes en een boksbeugel bij. Na verhoor mochten de twee meerderjarigen en de twee minderjarigen weer naar huis. De politie roept op om nep- en speelgoedwapens niet mee te nemen op straat of naar openbare plaatsen.

De politie hield donderdagavond een actie die vanuit de radiokamer werd opgevolgd via camerabeelden. Een groep van vier jongeren op De Keyserlei trok de aandacht van de operator. Hij merkte een vuurwapen op en stuurde meteen een interventieteam ter plaatse.



Toen de inspecteurs dichterbij kwamen, bleek het om een nepwapen te gaan. Omdat het niet meteen duidelijk was wat de jongeren van plan waren, werden ze meegenomen voor verhoor.



Bij controle bleek dat ze alle vier een gelijkaardig wapen van het type BB-gun (zie foto) op zak hadden. De speelgoedwapens vielen zo goed als niet te onderscheiden van echte wapens en al zeker niet in het donker en van op een afstand.



De politie roept op om speelgoedwapens thuis te laten. "Gelet op de verhoogde aandacht voor terreur bij ordediensten kan de aanwezigheid van zo'n nepwapen tot gevaarlijke situaties leiden wanneer er een tussenkomst van de politie of defensie is. Vooral wanneer men zich ook nog eens verdacht gedraagt", klinkt het.