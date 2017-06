Door: redactie

De metaldeuren zijn net geopend op Graspop Metal Meeting, en de sfeer is meteen al heel liefdevol. Nog maar net met onze ploeg op de wei en iedereen wenst ons al een goeiemorgen! Goodmorning to you too, Graspop!