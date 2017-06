Hallepoorttunnel vijf dagen langer dicht wegens scheurtjes in plafond

EB

16/06/17 - 14u04 Bron: Belga

© Kabinet Pascal Smet..

De volledige sluiting van de Hallepoorttunnel zal vijf dagen langer duren, tot 3 juli, omwille van scheurtjes in het plafond van de metro onder de tunnel. Dat heeft Brusselse minister van Mobiliteit Pascal Smet (sp.a) gemeld tijdens een werfbezoek. De scheurtjes kwamen aan het licht bij de vernieuwing van de waterdichtingslaag.

Bij het strippen van de tunnel en de oude waterdichtingslaag werden scheurtjes vastgesteld in het plafond van de metro. Die betonlaag werd meteen hersteld, maar daardoor loopt de werf wel vijf dagen vertraging op. De geplande heropening op 28 juni vindt hierdoor plaats op 3 juli. "Op deze manier is echt alles gerepareerd en gerenoveerd. Die vijf extra dagen nu, zullen ons in de toekomst nog veel meer extra dagen bieden", aldus minister Smet.



Vanaf 3 juli zal in elke richting één rijstrook open gaan. In een volgende en laatste fase openen vanaf april 2018 tweemaal twee rijstroken en sluit de tunnel nog enkel 's nachts. Begin 2019 moet de tunnel volledig gerenoveerd zijn.



Met nog twee extra nooduitgangen zal de Hallepoorttunnel de eerste zijn die volledig voldoet aan de hoogste veiligheidsnormen. Bovendien wordt ook het design aangepakt.



"We willen tegen september een architectenbureau aanduiden om van de Hallepoorttunnel de eerste te maken met een stedelijke, moderne en aangename look", aldus minister Smet.