Man die Jihane meenam: "Ik dacht dat ze zigeunermeisje was"

Aurel C., de Roemeense man in wiens gezelschap maandag de vermiste Jihane e.O. werd teruggevonden, verschaft voorlopig weinig duidelijkheid over zijn daden of zijn motieven. Dat zeggen zijn advocaten, meesters Bernard Ayaya en Lowanbuy Kakiese. Naar eigen zeggen wou C. het verloren gelopen meisje helpen maar had hij geen vertrouwen in de Belgische politie.

"Volgens onze cliënt wou hij enkel een meisje helpen dat verloren gelopen was", zegt meester Ayaya. "Hij dacht dat het een zigeunermeisje was en had naar eigen zeggen geen vertrouwen in de politie. Die zou volgens hem niet weten hoe ze met zigeunermeisjes moet omgaan. Het was zijn bedoeling om met het meisje naar de Roemeense ambassade te gaan maar hij legt niet uit waarom hij daar zo lang mee gewacht heeft."



Evenmin zou de man uitleggen waarom hij het meisje andere kleren aantrok of waarom hij zelf zijn baard en hoofdhaar afschoor. Ook over zijn facebookprofiel, waar halfnaakte afbeeldingen van jonge meisjes en religieuze citaten elkaar afwisselen, geeft de man geen uitleg. Op de vraag wat hij met het meisje gedaan heeft, komt al evenmin een antwoord, aldus de advocaten. Lees ook Vader van ontvoerde Jihane: "Ze heeft nog nachtmerries"

