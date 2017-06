Plopsaverkrachter krijgt grote strafvermindering

Wouter Spillebeen

16/06/17 - 13u16

© thinkstock.

De 47-jarige HIV-patiënt Cedric P., die veroordeeld werd tot een celstraf van zes jaar voor onder andere de verkrachting van een 17-jarige zwakbegaafde jobstudent van Plopsaland in De Panne, heeft een aanzienlijke strafvermindering gekregen in beroep. P. kreeg een gevangenisstraf van vijf jaar, waarvan twee jaar met uitstel onder strenge voorwaarden. De familie van het slachtoffer reageert teleurgesteld op het arrest.

Cedric P. heeft de jobstudent herhaaldelijk lastiggevallen toen ze samen in Plopsaland werkten in de paasvakantie van 2015. Hij betastte en bepotelde de jongen en na de tewerkstelling in het pretpark lokte hij hem naar zijn huis. Daar verdoofde hij zijn slachtoffer waarna hij hem brutaal verkrachtte.



De eerste rechter legde P. een celstraf van zes jaar op, maar die is nu gehalveerd naar een effectieve straf van drie jaar. De familie van het slachtoffer, die een schadevergoeding krijgt, reageert verbolgen. "Het ging net beter met hem", klinkt het. Bij de uitspraak in eerste aanleg was al duidelijk dat het slachtoffer niet besmet is geraakt met het HIV-virus, ondanks dat P. patiënt is.



P. is verplicht om een psychosociale behandeling te blijven volgen voor zijn seksuele stoornis. Daarnaast mag hij geen alcohol misbruiken en geen drugs gebruiken. Bovendien is hij voor 20 jaar ontzet uit het recht om zich aan een vereniging te binden die voor minderjarigen bedoeld is, zoals een school of de scouts.