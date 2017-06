Dieven die slachtoffer doodden met overdosis chloroform krijgen 16 jaar cel in beroep

Wouter spillebeen

Mohammed A. (27) en Qamar H. (50) zijn in beroep veroordeeld tot 16 jaar cel elk voor de gewelddadige overval in B&B Huize Lappersfort in Leke, waarbij de Pakistaans-Britse Mohammed Siddique (49) om het leven kwam. De twee kregen in eerste aanleg elk een celstraf van 18 jaar en vroegen in beroep een strafvermindering.