Mogelijk hinder bij indienen belastingbrief door acties van vakbonden Financiën

16/06/17

De vakbonden bij de federale overheidsdienst Financiën dreigen met nieuwe acties. Ditmaal zou er hinder kunnen zijn bij het indienen van de belastingaangifte, aldus het gemeenschappelijk vakbondsfront vandaag.

De bonden eisen nog steeds meer personeel en betere werkomstandigheden bij Financiën, zo klinkt het. Het personeelsbestand blijft inkrimpen, met de gevolgen van dien voor de dienstverlening aan de burgers, hekelen ze. Ook daalt volgens de bonden het aantal fiscale controles fors en loopt de staat hierdoor heel wat inkomsten mis.



Eind mei werd reeds actiegevoerd aan de vestiging in het Brusselse North Galaxy-gebouw. Maar vooral de stiptheidsactie van de douaniers op Brussels Airport begin deze maand kreeg heel wat weerklank wegens de nodige hinder voor de reizigers.



Sinds de acties van een tweetal weken geleden werden gesprekken opgestart. Die verlopen volgens de bonden weliswaar constructief, maar er is "geen concreet antwoord" op de vraag naar bijkomend personeel.



"De regering laat de medewerkers geen andere keuze dan voort te doen met de acties. Deze keer zullen de burgers en de bedrijfswereld iets meer getroffen zijn. Er valt hinder te verwachten", dixit de bonden.



Aubry Mairiaux van de onafhankelijke vakbond NUOD wil geen verdere details kwijt over de nieuwe acties. De bonden zullen de media een uur op voorhand inlichten, klinkt het. Er zal onder meer een werkonderbreking zijn die het indienen van de belastingaangifte in de war kan sturen.



De belastingaangifte op papier moet ten laatste binnen op 29 juni. Via tax-on-web is dat 13 juli.