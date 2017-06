Islamleraar Brahim Laytouss preventief geschorst door Gents schepencollege

EB

16/06/17 - 12u41 Bron: Belga

Brahim Laytouss. © rv canvas.

Het Gentse schepencollege schorst islamleraar en imam Brahim Laytouss preventief na klachten van grensoverschrijdend gedrag. Er wordt ook een tuchtprocedure opgestart, bevestigt de Gentse schepen van Onderwijs Elke Decruynaere (Groen).

"We beslisten om de preventieve schorsing uit te spreken om het onderzoek alle kansen te geven en de rust in de school te behouden", zo motiveert Decruynaere de beslissing. De preventieve schorsing loopt tot 25 augustus, dan wordt de maatregel geëvalueerd afhankelijk van de stand van het onderzoek.



Naast het opleggen van de bewarende maatregelen werd ook formeel beslist om een tuchtprocedure op te starten. Die staat los van het opsporingsonderzoek in handen van het parket, een onderzoek dat overigens nog loopt.



Brahim Laytouss werd begin juni in onderling overleg op non-actief geplaatst, nadat een tiental leerlingen kloeg over "grensoverschrijdend gedrag" tijdens en na de lessen in een Gentse stadsschool. Gisteren werd Laytouss met zijn advocaat gehoord door het schepencollege.



Laytouss was vanmiddag niet bereikbaar voor commentaar.