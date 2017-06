Drie teruggekeerde ex-cipiers van IS krijgen celstraf

EB

16/06/17 Bron: Belga

© reuters.

Luik Drie teruggekeerde Syriëstrijders van 25 tot 32 jaar oud zijn door de correctionele rechtbank van Luik veroordeeld tot gevangenisstraffen van 30 maanden en 2 jaar met uitstel en boetes van 6.000 euro met uitstel. De drie geradicaliseerde Brusselaars hadden banden met de opgedoekte terreurcel in Verviers.

De drie beklaagden - een man, zijn vrouw en zijn neef - raakten in ons land geradicaliseerd en besloten om zich aan te sluiten bij terreurgroep Islamitische Staat (IS). Ze trokken in 2014 via een aantal andere landen naar Syrië, waar ze in oorlogsgebied terecht kwamen. Ze werkten er voor IS onder meer in een gevangenis.



Re-integreren

De Brusselaars kwamen er echter snel achter dat de levenswijze die hen in België was voorgespiegeld, niet strookte met de werkelijkheid. Na een aantal maanden keerden ze terug. Bij hun terugkeer gaven ze te kennen dat hun ideologie opnieuw ingrijpend was veranderd en dat ze zich wilden re-integreren in ons land.



Het drietal vroeg voor de rechtbank in Luik om een opschorting, maar volgens de rechter, die wel rekening hield met hun wil om zich te re-integreren, zou dat de feiten banaliseren. De hoofdbeklaagde werd veroordeeld tot 30 maanden cel met uitstel, behalve voor het uitgezeten deel in voorhechtenis. Zijn vrouw en neef kregen beiden twee jaar cel met uitstel, behalve voor het uitgezeten deel in voorhechtenis. Daarnaast kregen ze ook alle drie en boete van 6.000 euro met uitstel opgelegd.