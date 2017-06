Fietser in levensgevaar na ongeval met vrachtwagen op Louizaplein

Freya De Coster

16/06/17 - 11u30

© Mark Baert.

Brussel

Een fietser is bij een ongeval op het rondpunt van het Louizaplein in Brussel onder een vrachtwagen terecht gekomen. Het slachtoffer verkeert momenteel in levensgevaar. "Over de toestand van de fietser weten we momenteel niet meer. Ook hoe het ongeval is kunnen gebeuren, is nog onduidelijk", zegt woordvoerster van de politie Ilse Van De Keere.



"We kregen om 9.45 uur de oproep van het ongeval binnen." De politie is ter plaatse en heeft de plaats van het ongeval afgesloten voor onderzoek, waardoor het verkeer niet vanaf het rondpunt de Louizalaan kan inrijden.



Ook de vrachtwagenchauffeur werd naar het ziekenhuis gebracht. De man was ongedeerd maar verkeerde in shock.