Drone cirkelt boven Brugs Belfort

video Bezoekers aan Brugge schrokken zich deze morgen een hoedje toen ze een flink uit de wol gewassen drone boven het Belfort zagen cirkelen. Landmeters van het bedrijf 'Meet Het' zijn in en buiten de toren aan de slag.

Een drone maakt beelden van buitenaf. Er worden honderden foto's gemaakt van de buitenzijde van het Belfort, dat nood heeft aan een renovatie. Het is immers al van de jaren zeventig geleden dat de toren nog eens opgeknapt werd. Ruim een jaar geleden vielen er brokstukken van kanteeltjes naar beneden nadat een banner voor de Ronde van Vlaanderen was losgerukt.



"Sindsdien zijn we met een dossier gestart om de toren te restaureren", zegt burgemeester Renaat Landuyt (sp.a). "Dit is de eerste stap: de Halletoren zowel van binnen als van buiten in kaart brengen."



De drone kan op 5 millimeter nauwkeurig foto's maken. Later worden van die foto's tekeningen opgemaakt om de Halletoren zo goed mogelijk te reconstrueren en de mankementen bloot te leggen. De opmetingen zullen nog de rest van de maand in beslag nemen.