Opnieuw sterrenchef achter het fornuis van de Dôme in Antwerpen

Frédéric en Evangeline Chabbert. © rv.

Het sterrenrestaurant Dôme in het Antwerpse Zurenborg is weer open, weliswaar zonder de gegeerde Michelinster. Die verdween door het vertrek van de vorige Franse eigenaar en chef-kok, Julien Burlat. Een voorlopige toestand, is alvast de ambitie van Burlats opvolger, vriend en landgenoot, Frédéric Chabbert. Hij wil liefst zo snel mogelijk de ster terughalen naar de Grotehondstraat.

Julien Burlat en zijn vrouw Sophie Verbeke sloten eind vorig jaar de deuren van restaurant Dôme in de Antwerpse wijk Zurenborg. Een half jaar later zijn zowel de Dôme als het visbroertje Dôme sur mer verkocht. De nieuwe uitbaters zijn Frédéric Chabbert en zijn vrouw Evangeline, die uit Hongkong komt. Daar stond Chabbert de laatste tien jaar achter het fornuis van restaurant Petrus in hotel Shangri-La. De chef-kok bemachtigde er twee Michelinsterren, én leerde er dus zijn vrouw Evangeline kennen.



Topchef Chabbert heeft heel wat ervaring. Hij zat eerder al in Londen en in San Francisco. Hij was vier jaar chef van de Monegaske driesterrenzaak Louis XV (van zijn leermeester en culinair icoon Alain Ducasse) en later van het restaurant van het hotel Shangri-La in Kuala Lumpur. Maar tijdens het afscheidsfeestje van zijn vriend en collega Julien Burlat viel hij compleet voor het prachtige koepelgebouw van architect Jos Bascourt. Chabbert wou al langer een eigen restaurant met een apart karakter en vond bovendien dat Antwerpen een sterrenzaak als de Dôme verdient. Het plaatje klopte plots helemaal, de puzzel viel in elkaar.



Het project van chef-kok Frédéric en gastvrouw Evangeline is grotendeels de voortzetting van de Dôme zoals de klanten die de voorbije vijftien jaar hebben leren kennen dankzij het sterrenkoppel Julien en Sophie. Chabbert en Burlat komen uit dezelfde traditionele Franse leerschool, waar de chef ondergeschikt is aan de kwaliteit van het product. Uiteraad zal Chabbert zijn eigen accenten leggen, met bijvoorbeeld lamsvlees uit de Aveyron en zijn bereidingen van haas later op het jaar.



Een nieuwe troef is zeker het terras dat bij mooi weer voor het fabuleuze pand wordt opgesteld om er te aperitieven, een koffie te drinken en een dessert te nuttigen, en ook te lunchen.