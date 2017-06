Goedkoper op kamp met De Lijn

Margo Verhasselt

16/06/17 - 11u32 Bron: De Standaard, deredactie.be

© Mozkito.

Jeugdbewegingen gaan deze zomer goedkoper op kamp met een gereserveerde bus van De Lijn. Een extra bus bestellen om naar de bivakplaats te gaan, kostte tot nu toe minstens 200 euro. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts en Vlaams minister van Jeugd Sven Gatz verlagen de prijs naar 1,25 euro per reiziger.

Vlaamse jeugdbewegingen zijn elke zomer terug te vinden op een bivakplaats. Om naar hun kampplaats te gaan, maken ze vaak gebruik van de bussen van De Lijn. Een kleine groep (tot 30 personen) kan een gewone lijnbus gebruiken of een belbus bestellen. Grotere groepen konden rekenen op een 'versterkingsrit', die bovenop de normale dienstverlening werd ingelegd voor de jeugdbeweging. Maar die rit was niet goedkoop, en kostte de Scouts, Chiro of KSA minstens 200 euro.



De Vlaamse ministers Gatz en Weyts brengen daar nu verandering in. Zij willen jeugdbewegingen ondersteunen en het openbaar vervoer opnieuw aantrekkelijk maken. De prijs van een versterkingsrit wordt nu verlaagd naar 1,25 euro per reiziger. Voor die prijs rijdt de bus naar de halte die het dichtst bij de bivakplaats ligt. De totale busrit mag niet langer zijn dan 50 km.



Het initiatief wordt na de zomer een eerste keer geëvalueerd. Wil je als jeugdbeweging gebruik maken van dit nieuw initiatief, dan moet je minstens 1 maand op voorhand een aanvraag indienen.



Meer informatie is terug te vinden op de website van De Lijn.