E34 ter hoogte van Turnhout richting Antwerpen weer open

16/06/17 - 07u27 Bron: Belga

(archieffoto) © Vanderveken.

De E34 tussen Turnhout-Centrum en Turnhout-West richting Antwerpen is weer vrijgemaakt, meldt het Verkeerscentrum. Donderdagavond en -nacht was de snelweg afgesloten om een dringende noodherstelling uit te voeren.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) kondigde gisteren aan dat de snelweg vanaf 19 uur tot deze ochtend 5 uur zou afgesloten zijn, omdat een betonplaat van het wegdek van de E34 richting Antwerpen ter hoogte van het complex Turnhout-West was verzakt.



Tijdens de werkzaamheden moest alle verkeer richting Antwerpen de E34 verlaten in Turnhout-Centrum en een omleiding volgen via de N19, de R13 en de N140 naar het complex van Turnhout-West, waar het verkeer de snelweg weer op kon.