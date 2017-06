Verrassend: Van Overtveldt geen lijsttrekker maar lijstduwer in Mechelen

LDL

Verkiezingen 2018 Minister van Financiën Johan Van Overtveldt kiest, in tegenstelling tot de verwachtingen, niet voor het lijsttrekkerschap van de N-VA in Mechelen bij de lokale verkiezingen van 2018. Hij gaat de lijst duwen, en kan zo minister blijven, schrijven de Gazet van Antwerpen en Het Nieuwsblad vandaag.

De minister verhuist al op korte termijn naar Mechelen. Hij zegt er een actieve rol te willen spelen tijdens de stembusgang volgend jaar, maar als lijstduwer gaat hij niet rechtstreeks de strijd aan met de grootste uitdager, zetelend burgemeester Bart Somers (Open Vld).



"Ik wil het eerlijk en correct spelen", reageert Van Overtveldt. "Als minister van Financiën wil ik met volle aandacht mijn werk in de federale regering voortzetten en ervoor zorgen dat de hervormingstrein op volle toeren blijft rijden. Ik ben dus niet van plan om te doen alsof ik kandidaat-burgemeester van Mechelen ben. Maar ik ga wel actief meewerken aan het project van de N-VA in Mechelen."



Wie de lijst dan wel zal trekken in Mechelen, is nog niet bekend.